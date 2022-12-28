Фото: департамент тарифной политики, энергетики и ЖКХ ЯНАО

В новогодние каникулы на Ямале усилят контроль за вывозом мусора. Об этом сообщили в региональном департаменте тарифной политики, энергетики и ЖКХ.

- Естественно, что в период новогодних праздников ямальцы проводят больше времени дома, принимают гостей, дарят подарки, следовательно, количество мусора и интенсивность его накопления значительно возрастают. Мы это хорошо понимаем и выстраиваем графики вывоза, а также контроль за их соблюдением, исходя из усиленного режима работы. Планируя свою работу, мы принимаем во внимание и тот факт, что, как правило, в Новый год температура на Ямале может опускаться ниже 40 градусов. Однако гидравлика на новых мусоровозах позволяет работать и в морозы. Но, в случае необходимости, мы готовы перейти и на ручной режим вывоза мусора. Техники и людей у нас достаточно, - заверил Артем Ткаченко, генеральный директор регионального оператора по обращению с ТКО на территории Ямале ООО «Инновационные технологии».

Также в ведомстве напомнили, что качество оказания услуги зависит от многих факторов. Например, резкие перепады температур приводят к образованию наледи, которая может стать непреодолимым препятствием на пути спецтехники или серьезно затруднить выкат контейнеров с площадки. Поэтому важно, чтобы управляющие компании также усилили работу по содержанию контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий.

Напоминаем, что на Ямале вывоз отходов обеспечивают 23 компании-перевозчика, а парк специализированной техники составляют 125 мусоровозов и 78 самосвалов.