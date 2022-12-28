В Тарко-Сале готовятся открыть новый цех завода «Пур рыба»

Фото: пресс-служба губернатора

В Тарко-Сале готовится к открытию модернизированный завод «Пур рыба». Как сообщили в пресс-службе губернатора, для выхода на новые мощности ему был необходим новый цех с современным оборудованием.

К его строительству приступили летом. На данный момент в модульном здании завершены наружные работы, смонтированы инженерные сети, обеспечено водо- и газоснабжение, установлена собственная котельная.

- Новое здание завода возвели на средства региональных инвестиций. Его общая площадь - 800 квадратных метров. Здесь расположится оборудование по изготовлению рыбы холодного и горячего копчения, полуфабрикатов - пельменей и котлет, пресервов, упаковки и фасовки. Дополнительным направлением деятельности на заводе станет производство консервов, - рассказал заместитель главы администрации Пуровского района по вопросам экономики и финансов Александр Петров.

Новый цех планируют сдать в эксплуатацию в начале следующего года.

После этого объем производства удастся увеличить вдвое - до 310 тонн. Сейчас в ассортименте пуровского завода более 150 видов продукции из щуки, язя, окуня, плотвы и ерша.