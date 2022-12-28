В жуткой аварии на трассе Салехард - Аэропорт погиб водитель легковушки

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В преддверии новогодних праздников на ямальских дорогах увеличилось число ДТП с летальным исходом. Одно из них произошло сегодняшним утром, 28 декабря, между Салехардом и аэропортом.

- В результате лобового столкновения «Нивы» и «Урала» погиб водитель легкового автомобиля. Решив совершить обгон, он выехал на встречную полосу, но не справился с управлением, - рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели.

На видео, опубликованном ведомством, отчетливо видно, что легковушка буквально залетела под фуру, превратившись в груду железа. К сожалению, выжить в таком ДТП попросту невозможно.

Чтобы избежать новых смертей в преддверии праздников, сотрудники ГИБДД усиливают контроль на загородных автодорогах. Особое внимание автоинспекторы уделят соблюдению правил перевозки детей в автомобилях, а также режиму труда и отдыха водителей.

Но не менее важно, чтобы водители сами соблюдали правила и уважали друг-друга на дороге.