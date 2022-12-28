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Ямальские больницы усилят работу в новогодние праздники. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, это связано с большим числом заболевших гриппом и ОРВИ.

Отметим, что сейчас в медучреждениях с данными диагнозами находятся 310 человек, всего развернуто 370 коек. При необходимости медики готовы дополнительно организовать еще 400 мест.

В период праздников во всех медицинских организациях будут открыты кабинеты для приема пациентов с симптомами ОРВИ и гриппа. При высокой температуре и выраженной слабости врачи рекомендуют остаться дома и вызвать врача.

Любая экстренная и неотложная помощь будет оказываться круглосуточно. В усиленном режиме будут работать специалисты инфекционного профиля, лаборатории, рентгенологическая служба и скорая помощь.