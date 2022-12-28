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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 4:19

В Новом Уренгое полицейские задержали молодого парня с наркотиками

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении местного жителя 2004 года рождения, у которого нашли наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- Молодого человека задержали 21 декабря. В ходе досмотра у него обнаружили сверток с подозрительным веществом. Согласно заключению эксперта, внутри оказался наркотик растительного происхождения массой 3,84 грамма, - уточнили в ведомстве.

В свое оправдание злоумышленник пояснил полицейским, что приобрел наркотик исключительно для себя, но данное признание не снимает с парня ответственности.

Сейчас новоуренгоец обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в значительном размере». Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что пара из Приуральского района приехала в Салехард, чтобы купить наркотики.