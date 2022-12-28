Возле главной елка Салехарда установили фуд-трак с бургерами и блинами

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Теперь, катаясь с горок и водя хороводы вокруг главной городской елки, жители Салехарда смогут побаловать себя вкусными бургерами и блинами. Об этом сообщил глава окружной столицы Алексей Титовский.

- На площади у «Геолога» открылась еще одна «вкусная» точка. Яркий и стильный фуд-трак сложно не заметить. На выбор - блины с разными начинками, бургеры, северный чай, кофе и лимонады, - отметил он.

Кстати, есть в ассортименте и единственные в городе бургеры для веганов, а также фитнес-блины.

Хозяйка фуд-трака - предпринимательница Кристина Николаева. Девушка выиграла муниципальный грант в размере 500 тысяч рублей. Полученные деньги позволили ей покрыть часть расходов на покупку фургончика с оригинальным дизайном.

Вся продукция, начиная от соусов и заканчивая котлетами, делается на месте - никаких заморозок, а 70% ингредиентов - ямальского производства.

Продегустировать уличную еду можно в будние дни с 10:00 до 20:00, а в выходные - с 11:00 до 21:00.