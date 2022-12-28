Фото предоставлено КП

Ямал и Нижний Новгород свяжет прямой железнодорожный маршрут. Как сообщили в пресс-службе губернатора, поезда начнут курсировать уже с апреля 2023 года, предварительно, один раз в четыре дня.

Причиной появления нового направления стало увеличение пассажиров между регионами.

- Мы проанализировали просьбы и обращения граждан. Видим, что с каждым годом растет число ямальцев, выезжающих в Кировскую и Нижегородскую области. В городах учатся студенты, которые в период каникул возвращаются домой. Многие ездят туда к родственникам, наши пенсионеры активно выезжают в санатории на отдых. Благодарим руководство «РЖД», что откликнулись на нашу просьбу и ввели новое пассажирское направление, - сказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин.

В настоящее время от железнодорожного вокзала Лабытнанги ежедневно курсируют два пассажирских поезда по маршруту Лабытнанги - Москва и Лабытнанги - Воркута.