Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 декабря 2022 1:48

На Ямале 28 декабря 2022 года похолодает до -24 градусов

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 28 декабря 2022 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале 28 декабря

Погода на Ямале 28 декабря

Фото: Вера Зенина

В среду, 28 декабря, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь и гололед. Ветер юго-западный с переходом на север-западный 4-9 м/с. Температура ночью -19…-24 градуса, при натекании облачности до -14, днем -16…-21 градус, местами до -11.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -14 градусов, днем -21. Ветер 4-5 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО