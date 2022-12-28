На Ямале 28 декабря 2022 года похолодает до -24 градусов

Погода на Ямале 28 декабря Фото: Вера Зенина

В среду, 28 декабря, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь и гололед. Ветер юго-западный с переходом на север-западный 4-9 м/с. Температура ночью -19…-24 градуса, при натекании облачности до -14, днем -16…-21 градус, местами до -11.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -14 градусов, днем -21. Ветер 4-5 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: