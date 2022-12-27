Ноябрьск украсили гигантскими новогодними открытками времен СССР

Фото: Алексей Романов, соцсети

В Ноябрьске организовали стендовую выставку, на которой представлены четырнадцать новогодних открыток из прошлого века. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Алексей Романов.

Подбирали фото сотрудники Музейного ресурсного центра, кстати, именно им и принадлежит данная идея. Большая часть изображений - произведения художников СССР, на которых нарисованы новогодние персонажи и не только: Дед Мороз, Снегурочка, сказочные животные, дети и космос.

Фото: Алексей Романов, соцсети

Сам градоначальник остался очень доволен выставкой, ведь старые открытки отличаются особой искренностью и теплотой.

«Пожелтевшие, но такие душевные, наверное, в каждом семейном архиве хранятся открытки с Новым годом. Дед Мороз и Снегурочка, снеговики, мультяшные герои, зверята и дети - эти изображения отличались особой искренностью и теплотой. Мы получали открытки от бабушек и дедушек, других родственников - эта традиция была очень семейной», - написал он.