Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов исполнит две детские мечты с «Елки желаний»

Фото: пресс-служба губернатора

Глава Ямала Дмитрий Артюхов исполнит две детские мечты с «Елки желаний». На шариках, снятых губернатором с новогоднего дерева, были прописаны пожелания 7-летнего Дима из Нового Уренгоя и 6-летнего Льва из Надыма.

Так, маленький Лев просил шведскую стенку, на которой сможет заниматься спортом, а Дима - футбольный мяч.

И вот, желание юного новоуренгойца сбылось - Дмитрий Артюхов лично вручил ему подарок.

Еще у Димы есть старший брат и младшая сестра, которым губернатор также преподнес презенты.

Отец ребят сейчас находится в зоне спецоперации, куда отправился добровольцем.

Подарок от губернатора второй семье вручат в ближайшие дни.

Цель всероссийской акции - исполнять новогодние желания детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, которые живут в семьях с низким доходом.

Например, в прошлом году было исполнено более 80 желаний ямальских ребят.