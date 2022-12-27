В Ноябрьске подвели итоги голосования за названия для сквера, бульвара и одной из улиц

Фото: администрация Ноябрьска

Жители Ноябрьска выбрали название для сквера, расположенного по ул. Ленина. Напоминаем, что голосование проходило на портале «Живем на Севере» до 14 декабря.

Всего было предложено десять вариантов: «Центральный сквер», «Сквер Нефтяников», «Северное сияние», «Ноябрьский сквер», «Городской сквер», «Сквер Административный», «Ямальский сквер», «Уютный сквер», «Сквер ямальцев», «Сквер Героев Ямала».

В итоге с большим отрывом выиграл вариант «Северное сияние» - 108 голосов, за ним идет «Центральный сквер» - 62 голоса и замыкает тройку лидеров «Сквер Административный» - 16 голосов.

Кроме того, поведены итоги и других голосований. Так, пешеходную аллею горожане решили назвать Центральным бульваром. А городская улица, которой власти также предложили выбрать имя, теперь станет Еловой.