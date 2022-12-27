Пожарные Ноябрьска пополнили банк донорской крови

Фото: Ноябрьская ЦГБ

В преддверии Дня спасателя сотрудники Ноябрьского пожарно-спасательного гарнизона присоединились к акции по сдаче донорской крови. Об этом сообщили в пресс-службе городской больницы.

- Стремление помогать людям - в крови у каждого спасателя, именно поэтому многие сотрудники гарнизона являются активными донорами. Огнеборцы не понаслышке знают, что потребность в донорской крови всегда велика, поэтому регулярно приходят на помощь тем, кому сейчас требуются ее компоненты для спасения жизни и здоровья, - сказали в медучреждении.

Один из участников акции - Петр Узгорский, заместитель начальника второго пожарно-спасательного отряда, а также Почетный донор России. На счету мужчины уже 75 донаций крови и ее компонентов, общий объем которых превысил 35 литров.

Фото: Ноябрьская ЦГБ

Стать донором может любой совершеннолетний житель города, не имеющий противопоказаний. Для этого надо обратиться в отделение переливания крови, которое находится по адресу: ул. Республики, д. 17. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.