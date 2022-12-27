Коммунальные службы Ямала переведены в режим повышенной готовности перед праздниками

Фото: ЦУР ЯНАО

Коммунальные службы Ямала готовятся оперативно реагировать на нештатные ситуации в новогодние праздники. Как сообщили в региональном ЦУРе, на данный момент они переведены в режим повышенной готовности.

- Во всех муниципалитетах будет усилен контроль за работой хозяйств в условиях низких температур и соблюдением схемы взаимодействия при возникновении нештатных ситуаций, - прокомментировали в центре.

Отметим, что в 2022 году ЦУР зафиксировал в новогодние праздники спад обращений, связанных с коммунальными проблемами, на 10%. Большинство вопросов северян были связаны с промерзанием общедомовой системы и жалобами на бездействие управляющих компаний. Согласно данным, в прошлом году ямальцам чаще всего приходилось сталкиваться с отключениями воды и отопления.