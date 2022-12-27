Число заболевших коронавирусом на Ямале 27 декабря 2022 года увеличилось на 20 человек, еще 1 умер

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 20 человек. С начала периода количество заболевших достигло 150 032.

При этом в больницы региона госпитализировано два человека, выздоровело 27 северян. К несчастью, вновь есть скончавшийся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 054 ямальца.

В России выявлено 5 197 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 262. Всего в стране зарегистрировано 21 774 824 случая. Излечились от коронавируса 7 692 человека, скончались - 59.