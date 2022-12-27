Мошенники развели ноябрянку почти на 130 тысяч рублей, сказав, что с ее счета кто-то ворует деньги Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина поверила, что с ее счета списываются деньги и, решив обезопасить сбережения, перевела их аферистам.

- Установлено, что заявительнице позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что с ее карты списываются деньги. Для отмены всех операций он предложил следовать его указаниям: сообщить персональные данные банковской карты и коды, пришедшие на телефон. Не заподозрив обмана, ноябрянка выполнила все, что ей было сказано, и лишилась более 127 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что жительница Нового Уренгоя перевела мошенникам более 10 миллионов рублей.