На Ямале уже почти 50 детей участников спецоперации бесплатно посещают спортивные секции

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На Ямале уже 47 детей участников спецоперации бесплатно посещают спортивные секции. Как напомнили в пресс-службе губернатора, это одна из мер соцподдержки, направленная на помощь семьям мобилизованных. Льготы действуют в четырех государственных и 47 муниципальных учреждениях региона.

- По поручению губернатора разработан комплекс мер поддержки детей военнослужащих в сфере спорта. Родители могут выбрать спортшколу и секцию по своему усмотрению. Каждому ребенку предоставим экипировку. В округе создана хорошая материальная база для занятий спортом, а сами тренировки создают правильные ориентиры, - сказал директор департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Андрей Масанов.

Порядок предоставления льгот регулируется государственными учреждениями. Дети участников спецоперации зачисляются в секции вне очереди.

Для бесплатного посещения спортивных секций и получения экипировки родителям необходимо предъявить паспорт и справку из военкомата, а также написать заявление. В случае необходимости можно оформить заявление на перерасчет и возврат средств.