На территорию природного заказника Красноселькупского района нашли нелегальную свалку

Фото: департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО

В Красноселькупском районе обнаружили нелегальную свалку, оставленную неизвестными. Как оказалось, нарушители вывезли мусор не просто в лес, а на территорию государственного природного заказника. Об этом сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии.

Фото: департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО

- 23 декабря на землях государственного природного заказника Красноселькупского района, рядом с границей лесного фонда, была выявлена свалка мусора. Совместными силами с сотрудниками лесничества, лесхоза и заказника она была оперативно ликвидирована, - прокомментировали в ведомстве.

На фото, предоставленных сотрудниками департамента, видно, что выброшенный мусор - это картонные коробки и хозяйственная пленка.

Фото: департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО

Напоминаем, что в 2022 году благодаря слаженной работе органов власти и местных жителей на Ямале собрали 108 тысяч кубометров мусора. В следующем году работа по ликвидации свалок будет продолжена.