Фото: администрация Шурышкарского района

Власти Шурышкарского района назвали площадки для запуска фейерверков в новогоднюю ночь - по одной на каждый населенный пункт.

Так, в селе Азовы запускать пиротехнику можно в его западной части - в 200 метрах от жилых построек, в Мужах - рядом с грузовым причалом, расположенном по ул. Советская, д. 62, а в Восяхово - на пустыре в южной части поселка.

В Шурышкарах для салюта доступна вся территория береговой полосы, но запускать его можно на расстоянии не менее 50 метров от построек. А в Питляре для фейерверков выделили западную сторона села - береговая часть реки Обь.

В деревне Унсельгорт запуск разрешен на территории береговой полосы - в 50 метрах от строений.