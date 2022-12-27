Губкинская больница получила новое оборудование для заготовки компонентов крови

Фото: пресс-служба губернатора

В отделение переливания крови Губкинской горбольницы поступила система афереза. Как пояснили в пресс-службе губернатора, это оборудование для автоматической заготовки тромбоцитов, эритроцитов и плазмы из цельной крови. Они используются при лечении онкологических заболеваний, а также при гематологических и хирургических патологиях.

- Для донора процедура весьма комфортная, так как сокращается время заготовки тромбоцитов. Ранее, чтобы заготовить одну дозу тромбоцитов, требовалось собрать пять-шесть доноров. Сейчас же автоматическое разделение позволяет заготовить за одну донацию три дозы тромбоцитов, - рассказала заведующая отделением Наталья Кононова.

На данный момент в округе действуют восемь отделений переливания крови. Забор проводится в больницах Салехарда, Лабытнанги, Нового Уренгоя, Надыма, Ноябрьска, Муравленко, Губкинского и Тарко-Сале.

В этом году трансфузиологи заготовили 6 тысяч литров цельной крови, 2,5 тысячи литров свежезамороженной плазмы и 270 доз аферезных тромбоцитов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ямале переоснастят все восемь отделений по переливанию крови. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов (подробнее)