В Тазовском районе пострадали водитель и пассажир снегохода

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 26 декабря в районе дома №3 по ул. Нагорная в Тазовском.

- Около 04:30 утра водитель снегохода «Буран» не справился с управлением и опрокинулся. В результате случившегося он и его пассажир были доставлены в больницу, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 12 ДТП, а с начала года - 4 811, в которых 32 человека погибли и 357 получили травмы, в том числе 43 ребенка.

В Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения соблюдать ППД. Водителям рекомендуют не превышать скорость и быть внимательнее на дорогах, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.