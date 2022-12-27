Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В уходящем году на загородных дорогах Ямала погибли 16 человек. Как утонил в региональной Госавтоинспекции, все трагические ДТП произошли на трассе Сургут - Салехард, которая считается одной из самых опасных. Кстати, за последние пять лет на ней скончались 77 северян.

Чтобы избежать новых смертей в преддверии праздников, сотрудники ГИБДД усиливают контроль на загородных автодорогах. Особое внимание автоинспекторы уделят соблюдению правил перевозки детей в автомобилях, а также режиму труда и отдыха водителей.

Но не менее важно, чтобы водители сами соблюдали правила и уважали друг-друга на дороге.

Так, водителям-дальнобойщикам при возникновении неисправностей и поломок автомобиля рекомендуют незамедлительно включать аварийную сигнализацию и выставлять соответствующий знак остановки. А водителям легковых автомобилей следует снижать скорость и учитывать дорожные и метеорологические условия, избегать обгона и выезда на встречную полосу.