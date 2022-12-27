Фото: администрация Ноябрьска

Жителей Ноябрьска приглашаю провести новогоднюю ночь на главной городской елке. Информация об этом появилась на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

«Какой будет новогодняя ночь в Ноябрьске? Однозначно веселой! Управление культуры приглашает всех в Ноябрьск-парк на главную елку города», - говорится в сообщении.

Для тех, кто пожелает прийти, подготовили интерактивную программа, которая начнется в 00:30. Ноябряне будут водить хороводы вокруг зеленой красавицы, потанцуют под популярные зимние хиты и встретятся с главными новогодними волшебниками - Дедом Морозом и Снегурочкой.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в Ноябрьске появятся ледяные достопримечательности Санкт-Петербурга и Севастополя.