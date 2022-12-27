Губернатор Ямала ждет от глав муниципалитетов нестандартных предложений для Года знаний

Фото: пресс-служба губернатора

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поставил задачу перед главами муниципалитетов - разработать нестандартные предложения для Года знаний, объявленном в регионе в 2023 году. О данном решении он заявил на итоговом Совете глав в Надыме.

- Год знаний, в первую очередь, упирается в систему образования, чтобы наши дети получили возможности к новым открытиям, новым поездкам и в итоге - новым знаниям. Но он не ограничен только системой образования, он гораздо шире. В качестве примера - недавно у нас в регионе появился проект «Ямальские встречи», который тоже связан со знаниями. Поэтому сейчас жду от команды нестандартных предложений, нам всем нужно хорошо подумать над тем, что будет происходить в следующие 12 месяцев, чтобы Год знаний в округе полюбился ямальцам также сильно, как и Год экологии, - сказал Дмитрий Артюхов.

Также он отметил, что большинство проектов, запущенных в регионе в 2023 году, продолжат действовать, в частности, речь идет об экологических инициативах.

- Социологическое исследование показало, что больше 70% жителей знали о проведении Года экологии, а это значит, что тема зашла людям. И мы, несмотря на календарное окончание Года экологии, должны продолжать основные, самые массовые мероприятия, - подчеркнул губернатор.