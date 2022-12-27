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НовостиПроисшествия27 декабря 2022 1:48

На Ямале 27 декабря 2022 года будет гололед

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 27 декабря 2022 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале 27 декабря

Погода на Ямале 27 декабря

Фото: Вера Зенина

Во вторник, 26 декабря, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшой снег, по западу преимущественно без осадков, в отдельных районах изморозь и гололед. Ветер западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью -15…-20 градусов, при натекании облачности до -8, днем -10…-15 градусов, местами до -5.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -20 градусов, днем -15. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО