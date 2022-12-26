Впервые вручена премия лучшему спортивному комментатору «Голос спорта – СИБУР»

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В Олимпийском комитете России (ОКР) двадцать четвертого декабря прошло награждение победителей IV всероссийской премии «Голос спорта». Конкурс был учрежден Российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК). Компания «СИБУР» организовала мастер-классы и встречи с людьми, желающими стать спортивными комментаторами, в разных городах Российской Федерации.

Издание «Советский спорт» пишет, что торжественная церемония награждения победителей «Голоса спорта» состоялась на Лужнецкой набережной. В мероприятии приняли участие лучшие российские спортивные комментаторы, которые работали на крупных соревнованиях в текущем году, в том числе на Олимпиаде в Пекине и ЧМ по футболу в Катаре.

По словам главы РАСК Геннадия Орлова, в скором времени в России планируют открыть академию комментаторов. Он поблагодарил Олимпийский комитет России, поддержавший инициативу создания РАСК пять лет назад, и отметил, что в этом большая заслуга главы организации Станислава Позднякова.

Победителями премии Алексея Буркова «Лучший комментатор ХХIV Олимпийских зимних игр 2022 года в г. Пекине» стали Александр Легков и Дмитрий Губерниев. Награду получила супруга олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Татьяна, а Губерниев прислал видеоприветствие из Рязани - там он комментирует биатлон. Комментатор «Матч ТВ» Кирилл Земсков удостоился премии имени Юрия Розанова «Новый голос спорта».

РАСК учредила специальный приз в честь 100-летия Николая Озерова, который является основоположником профессии телевизионного комментатора. Его вручили Геннадию Орлову и Евгению Ловчеву - легендарному футболисту, бронзовому призеру Олимпийских игр.

Московский футбольный клуб «Динамо» учредил премию «На все 100!» в честь столетия, которое будет отмечаться в апреле следующего года. Этот приз вручили комментаторам Дмитрию Дерунцу и Илье Шелогурову.

Премию имени Евгения Майорова «Лучший репортаж» вручили Сергею Шипову, а специальные адресные премии от партнеров РАСК - Александру Ткачеву и Григорию Твалтвадзе.

Премии Наума Дымарского за значительный вклад в развитие спорта «Чемпион» были удостоены интернет-портал «Чемпионат.com» и онлайн-проект «Сильные фигуры».

Лучшим комментатором чемпионата мира по футболу 2022 года, прошедшего в Катаре, стал Дмитрий Шнякин. Ему вручили премию имени Владимира Перетурина.

Первый раз за историю премии «Голос спорта» РАСК отметила комментаторов-новичков со всей Российской Федерации. При поддержке компании «СИБУР» для них учредили специальную премию «Голос спорта - СИБУР». В номинации «Народный голос спорта» победителем стал Владимир Стогниенко. Премия Александра Иваницкого «Голос спорта – страна» была присуждена Борису Аболину из Екатеринбурга.