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Стало известно о состоянии 2-летнего малыша, отравившегося в Ноябрьске таблетками. По информации, предоставленной региональным департаментом здравоохранения, сейчас ребенок находится в больнице, где получает необходимое лечение.

- Пациент с подобными симптомами поступал в Ноябрьскую ЦГБ. Сейчас он проходит лечение под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает, - рассказала пресс-секретарь ведомства Полина Попченкова.

Напоминаем, что инцидент произошел 25 декабря. Ребенок выпил три таблетки «Моксонидина». Это гипотензивное лекарственное средство, применяемое для лечения артериальной гипертонии.

Прибывшие медики оказали малышу первую помощь и доставили в соматическое отделение городской больницы.