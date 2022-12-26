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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 11:45

Стало известно о состоянии 2-летнего малыша, отравившегося в Ноябрьске таблетками

Его жизни ничего не угрожает
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Стало известно о состоянии 2-летнего малыша, отравившегося в Ноябрьске таблетками. По информации, предоставленной региональным департаментом здравоохранения, сейчас ребенок находится в больнице, где получает необходимое лечение.

- Пациент с подобными симптомами поступал в Ноябрьскую ЦГБ. Сейчас он проходит лечение под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает, - рассказала пресс-секретарь ведомства Полина Попченкова.

Напоминаем, что инцидент произошел 25 декабря. Ребенок выпил три таблетки «Моксонидина». Это гипотензивное лекарственное средство, применяемое для лечения артериальной гипертонии.

Прибывшие медики оказали малышу первую помощь и доставили в соматическое отделение городской больницы.