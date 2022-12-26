Инновационный комплекс «Лахта Центр» обеспечен качественной связью и высокоскоростным интернетом

Фото: jannoon028 на ru.Freepik.com

Самый высокий в Европе и самый северный в мире небоскреб «Лахта Центр» обеспечен качественной мобильной связью и высокоскоростным интернетом. Это стало возможным благодаря компании МегаФон, разработавшей уникальный проект, согласно которому ключевое оборудование размещаетcя за пределами здания.

Отметим, что «Лахта Центр» построен с использованием современных технологий энергоэффективности и автономности.

- С учетом уникальных особенностей объекта специалисты разработали масштабный проект устойчивой работы сотовой сети. Оборудование МегаФона равномерно распределено по всему комплексу сооружений «Лахта Центра». Основные элементы внутренней системы состоят из 25 групп радиооборудования, 2 213 антенн, 64 километра радиокабеля и 4,5 километра оптических линий связи. Проект позволил обеспечить покрытие всех помещений, включая самую высокую в Европе башню высотой 462 метра, качественным сигналом мобильной связи, - говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.

В итоге за пределами комплекса построили отдельный ЦОД, в котором разместили базовые станции. Он оснащен по первой категории надежности - имеет две линии электропитания от сети, источник бесперебойного питания и автономный генератор. Все это дает возможность долгое время оставаться на связи при отсутствии электроэнергии.

Комплексное решение ЦОД и распределенная активная антенная система позволяют обеспечить уверенное покрытие операторов BIG4. Для подключения к сети достаточно установить свою базовую станцию в ЦОДе, при этом размещать дополнительное оборудование в зданиях делового центра нет необходимости.

Инновационный комплекс соединен с ЦОДом волоконно-оптическими линиями связи, проходящими по географически разнесенным маршрутам, что гарантирует высокую надежность и бесперебойность оказания услуг.