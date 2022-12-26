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НовостиОбщество26 декабря 2022 10:08

Грузоподъемность ледовой переправы Салехард - Лабытнанги повысилась до 25 тонн

Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
Марина Прохорова
Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На ледовой переправе Салехард - Лабытнанги повысили грузоподъемность. Информация об этом появилась на официальной страниц регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства в соцсети «ВКонтакте».

«Движение разрешено для всех видов транспортных средств общей массой до 25 тонн», - говорится в сообщении.

Получить оперативную информацию о работе региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о работе региональных и муниципальных зимников размещается на интерактивной карте.

Напоминаем, что движение по ледовой переправе открылось 24 ноября, после чего перестали курсировать суда на воздушных подушках.