Грузоподъемность ледовой переправы Салехард - Лабытнанги повысилась до 25 тонн

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На ледовой переправе Салехард - Лабытнанги повысили грузоподъемность. Информация об этом появилась на официальной страниц регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства в соцсети «ВКонтакте».

«Движение разрешено для всех видов транспортных средств общей массой до 25 тонн», - говорится в сообщении.

Получить оперативную информацию о работе региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о работе региональных и муниципальных зимников размещается на интерактивной карте.

Напоминаем, что движение по ледовой переправе открылось 24 ноября, после чего перестали курсировать суда на воздушных подушках.