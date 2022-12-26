Число заболевших коронавирусом на Ямале 26 декабря 2022 года увеличилось на 27 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 27 человек. С начала периода количество заболевших достигло 150 012.

При этом в больницы региона госпитализировано два человека, выздоровело 15 северян. К счастью, скончавшихся от болезни нет, всего с начала пандемии умерли 1 053 ямальца.

В России выявлено 5 335 человек с COVID-19, госпитализировано - 528. Всего в стране зарегистрировано 21 769 627 случаев. Излечились от коронавируса 5 577 человек, скончались - 50.