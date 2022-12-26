«Умный Пуровский район»: для жителей муниципалитета разработали специальное приложение

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«Умный Пуровский район» - это приложение, разработанное для удобства местных жителей. Как пояснили в администрации муниципалитета, оно объединяет информационные сервисы, которые позволяют направить обращение в адрес администрации, бронировать и оплачивать билеты в кинотеатр, тренажерные залы, бассейн или каток.

Кроме того, здесь же пуровчане могут узнать расписание общественного транспорта и в режиме онлайн отследить время его прибытия. А «Календарь событий» вовремя проинформирует о культурных, спортивных и развлекательных мероприятиях.

Новый цифровой сервис уже доступен для скачивания на смартфоны и компьютеры.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске появилась цифровая афиша мероприятий.