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НовостиОбщество26 декабря 2022 8:37

«Умный Пуровский район»: для жителей муниципалитета разработали специальное приложение

Оно доступно для скачивания на смартфоны и компьютеры
Марина Прохорова
Скриншот с сайта

Скриншот с сайта

«Умный Пуровский район» - это приложение, разработанное для удобства местных жителей. Как пояснили в администрации муниципалитета, оно объединяет информационные сервисы, которые позволяют направить обращение в адрес администрации, бронировать и оплачивать билеты в кинотеатр, тренажерные залы, бассейн или каток.

Кроме того, здесь же пуровчане могут узнать расписание общественного транспорта и в режиме онлайн отследить время его прибытия. А «Календарь событий» вовремя проинформирует о культурных, спортивных и развлекательных мероприятиях.

Новый цифровой сервис уже доступен для скачивания на смартфоны и компьютеры.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске появилась цифровая афиша мероприятий.