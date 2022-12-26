В Красноселькупском районе женщина зарезала сожителя, не желавшего выходить из запоя

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В Красноселькупском районе возбудили уголовное дело в отношении жительницы села Толька, зарезавшей сожителя. Она обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 20 декабря между сожителями произошел скандал, причиной которого стало длительное употребление мужчиной спиртных напитков. Затеявшему драку 47-летнему северянину женщина нанесла удар ножом в область живота. В итоге мужчина скончался от полученных повреждений, - прокомментировали в ведомстве.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что молодой тазовчанин четырежды воткнул нож в грудь и челюсть своему коллеге.