В Аксарке новое здание скорой помощи готово уже наполовину

Фото: пресс-служба губернатора

В селе Аксарка новое здание скорой помощи готово уже наполовину. Как сообщили в пресс-службе губернатора, рабочие уже смонтировали блок-модули и сейчас приступили к соединению межблочных инженерных систем.

Здание состоит из автономных элементов, образующих конструкцию со всеми удобствами. Они поставляются на строительную площадку в максимальной готовности: выполнены внутренняя и наружная отделка, разводка всех инженерных коммуникаций, предусмотрены места для установки монтируемого оборудования.

- Сейчас на заводе изготавливают блоки для возведения двухэтажного стационара на 17 коек и ангара на шесть машин. Конструкцию доставят в Аксарку в начале следующего года и приступят к возведению объектов. Здание стационара с подстанцией скорой помощи соединит теплый переход, такое техническое решение применяется на Ямале впервые, - рассказал специалист технического надзора «Дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО» Станислав Башинский.

Общая площадь подстанции скорой помощи составит 700 квадратных метров, а здания стационара - 1 495 квадратных метров. Их оснастят современным оборудованием.