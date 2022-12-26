Главврач ноябрьской скорой помощи призвал горожан не оскорблять фельдшеров

Фото: Виктор Гордиенко, соцсети

Главный врач станции скорой медицинской помощи Ноябрьска Виктор Гордиенко опубликовал в своих соцсетях обращение к горожанам, в котором призвал их проявлять больше уважения к медикам.

«Последние недели скорая помощь работает в усиленном режиме. Количество вызовов уверенно держится на отметке от 150 до 200. В течение смены бригады изредка заезжают на станцию, чтобы пополнить медицинские укладки, сходить в туалет и снова выехать на помощь. «Эй ты!» «Твари!» «Вы меня бесите» - наверное, это не те обращения, которые заслуживают медицинские работники, которые приехали по вашему первому зову? Я, как главный врач скорой помощи, скрепя сердце, готов выслушать крики в трубку: «Че они себе позволяют - заходить в квартиру обутыми?» или «Ты ответишь за свою скорую» от пожилого человека, который вызывал скорую помощь к ребенку на температуру. Но на фельдшеров-то свою немотивированную ярость не изливайте, выездной персонал поберегите!» - просит Виктор Гордиенко.

Также он подчеркнул, что медики тоже люди и могут болеть, а заменить их, как правило, некому.

«И если температура 38,5, на которую взвали скорую помощь, может пройти и сама, то инфаркты, инсульты и многие другие состояния, требующие квалифицированной мгновенной помощи, сами собой не рассосутся», - отметил главный врач.