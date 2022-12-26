Из Надыма в зону проведения спецоперации отправили два «УАЗа»

Скриншот из видео

Из Надыма в зону проведения спецоперации отправили еще два автомобиля «УАЗ». Об этом в своих соцсетях рассказал местный активист Игорь Заборовский.

«Два «УАЗа» наверняка существенно облегчат жизнь нашим защитникам и помогут приблизить победу! Возможно, мы их еще увидим в новостных сюжетах центрального телевидения.

Пожелаем удачи!» - написал он.

Кстати, перед выездом обе машины наполнили подарками и гуманитарным грузом для солдат.

Передали автомобили в 123-й полк второго батальона. Они имеют хорошую проходимость и будут выполнять разные функции.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что жители Надыма передали бойцам спецоперации машину и квадрокоптер.