Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

В Надыме проходит заключительный Совет глав муниципалитетов, который продлится два дня. Начался он вчера, 25 декабря, о чем в своих соцсетях сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

«В течение двух дней будем рассказывать им о наших лучших практиках, проектах и, конечно, о планах на будущее в рамках Совета глав. Уверен, работа будет продуктивной, а впечатления у гостей - яркими», - написал управленец.

В рамках первого дня главы посетили обновленную школу №2, где расположен музей Боевой Славы им. А.М. Зверева. Многие экспонаты в нем - личные находки учеников, состоящих в поисковом отряде «Патриоты Родины».

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

Также управленцы побывали в спортивных учреждениях Надыма и познакомились с его историей.

«Наш город в этом году - юбиляр, поэтому с чувством теплоты и гордости посетили постоянную экспозицию «История строительства города». Погрузились в атмосферу прошлых лет, с благодарностью вспомнили подвиг первопроходцев», - отметил Дмитрий Жаромских.