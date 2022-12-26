В Лабытнанги более ста ребят приняли участие в первой Елке главы

Фото: администрация Лабытнанги

В Лабытнанги впервые прошла Елка главы. Как сообщили в городской администрации, всего мероприятие посетили более ста ребят - лидеры самых разных соревнований, интеллектуальных и творческих конкурсов.

- Главное - двигаться дальше от первых достижений к большой победе. Будьте лучшими, первыми! Помните, каждый ваш новый успех - это гордость не только ваших семей, школы, но и всего города. Пусть исполняются все ваши заветные мечты. Желаю вам удачи, добрых друзей, радости, - поздравила юных гостей глава города Марина Трескова.

Отметим, что также в эти дни проходят новогодние представления для детей самых разных категорий, которым требуется особое внимание.

Ранее «Комсомола» писала о том, что на Ямале дети участников спецоперации получат подарки к Новому году. Решение об этом принял губернатор Дмитрий Артюхов.