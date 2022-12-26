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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 1:47

На Ямале 26 декабря 2022 года будет тепло и снежно

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 26 декабря 2022 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале 26 декабря

Погода на Ямале 26 декабря

Фото: Вера Зенина

В понедельник, 26 декабря, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, днем по западу преимущественно без осадков. Ветер южный с переходом на юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью -13...-18 градусов, при натекании облачности -3...-8, днем -1...-6, по западу до -13 градусов

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -18 градусов, днем -13. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО