На Ямале 26 декабря 2022 года будет тепло и снежно

Погода на Ямале 26 декабря Фото: Вера Зенина

В понедельник, 26 декабря, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, днем по западу преимущественно без осадков. Ветер южный с переходом на юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью -13...-18 градусов, при натекании облачности -3...-8, днем -1...-6, по западу до -13 градусов

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -18 градусов, днем -13. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: