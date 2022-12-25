Фото: Виктор Муравленко. Паблик Ямало-Ненецкий автономный округ

На Ямале выпустили книгу к 110-летию Виктора Муравленко. Об этом рассказала глава города Муравленко Елена Молдован.

Известно, что сегодня, 25 декабря, исполняется 110 лет со дня рождения маршала нефтяной промышленности Виктора Ивановича Муравленко. О нем изданы книги, фотоальбомы, сняты фильмы. К его заслугам относится предложение строить «ледовые дороги», когда зимник регулярно покрывали ветками и щепками и поливали водой, чтобы создать толстую ледяную корку. А еще изобретения Виктора Ивановича легли в основу быстрой разработки и освоения нефтяных и газовых месторождений в Западной Сибири.

- Рада представить новый документальный проект городского Совета ветеранов. Под авторством Владимира Ивановича Недашковского вскоре выйдет в свет книга «Муравленко – человек и город». Осуществить идею помогла победа в городском грантовом конкурсе СОНКО - сообщила Елена Молдован.

Уже можно почитать электронную версию книги и узнать о памятных событиях.

- Имя Муравленко не меркнет и связывает поколения. Наверное, это и есть главное предназначение человека – звучать сквозь время. Нам, муравленковцам, выпала большая честь – беречь наше наследие и продолжать его историю - добавила глава города.