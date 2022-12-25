В ЯНАО 25 декабря 2022 года выявлено 25 новых случаев коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

На 25 декабря 2022 в ЯНАО лабораторно подтверждено 149 985 случаев заражения коронавирусом, в том числе 25 заболевших за прошедшие сутки.

Из общего числа заболевших полностью выздоровели 148 665 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса - 1 053. По официальной статистике коронавируса в Ямало-Ненецком Автономном Округе, за сутки выздоровели 17 человек и умер 1.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Муравленко из-за роста заболевших гриппом и ОРВИ всех школьников перевели на дистант.