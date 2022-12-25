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НовостиПроисшествия25 декабря 2022 11:54

В Новом Уренгое задержали подозреваемого в краже одежды

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
В Новом Уренгое задержали подозреваемого в краже одежды

В Новом Уренгое задержали подозреваемого в краже одежды

Фото: Юлия Кучеренко

В Новом Уренгое полицейские раскрыли кражу в одном из магазинов города. Добычей вора стала одежда из торгового зала на сумму более 3 тысяч рублей.

- Злоумышленник, воспользовавшись тем, что в торговом зале магазина за его действиями никто не наблюдает, в примерочной сорвал антикражу с одежды и покинул помещение магазина - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские нашли подозреваемого в краже, им оказался ранее не судимый 26-летний житель Нового Уренгоя.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.