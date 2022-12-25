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НовостиПроисшествия25 декабря 2022 5:44

На трассе в ЯНАО столкнулись две иномарки: пострадали 2 человека

Авария произошла на 522 км автодороги «Сургут – Салехард»
Виктория Терина
На трассе в ЯНАО столкнулись две иномарки: пострадали 2 человека

На трассе в ЯНАО столкнулись две иномарки: пострадали 2 человека

Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки на дорогах Ямала зарегистрировано 23 ДТП, в результате которых 2 человека получили травмы.

Так, авария произошла на 522 км автодороги «Сургут – Салехард». По информации ГИБДД, водитель автомобиля «Toyota» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «KIA». В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «KIA» госпитализированы.

С начала 2022 года на ямальских дорогах в 4 780 зарегистрированных ДТП 32 человека погибло и 354 получили травмы, в их числе 43 ребёнка.