На Ямале 25 декабря 2022 года ожидается пасмурная и холодная погода

На Ямале ожидается пасмурная и холодная погода Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале 25 декабря 2022 года будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с. По прогнозам синоптиков ночью -19…- 24 °C, при натекании облачности до -13 °C, днем -10…-15 °C, местами до - 4 °C.

В Салехарде ожидается пасмурная и холодная погода. Температура воздуха ночью -20...-17 °C, днем -18...-15 °C. Ветер слабый около 2 м/с.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.