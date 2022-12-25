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НовостиОбщество25 декабря 2022 3:27

На Ямале 25 декабря 2022 года ожидается пасмурная и холодная погода

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 25 декабря 2022 года
Виктория Терина
На Ямале ожидается пасмурная и холодная погода

На Ямале ожидается пасмурная и холодная погода

Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале 25 декабря 2022 года будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с. По прогнозам синоптиков ночью -19…- 24 °C, при натекании облачности до -13 °C, днем -10…-15 °C, местами до - 4 °C.

В Салехарде ожидается пасмурная и холодная погода. Температура воздуха ночью -20...-17 °C, днем -18...-15 °C. Ветер слабый около 2 м/с.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО