На Ямале в 2022 году ввели в эксплуатацию 7 долгостроев

В ЯНАО вводят в эксплуатацию долгострои.

В Ямало-Ненецком автономном округе с 2019 года введены в эксплуатацию 20 долгостроев, 7 из них — в этом году.

- Сейчас в стадии строительства находятся три объекта: КОЦ «Сибирь» в Муравленко, центр социального обслуживания «Доверие» в Салехарде и очистные сооружения в Лабытнанги, - сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

В первом квартале 2023 года эти специалист обследуют инженерные системы и технологическое оборудование этих зданий. Для каждого объекта разработают график проверок

- Мы уделяем пристальное внимание социально значимым объектам, завершения строительства которых так ждут жители Ямала. Это образовательные, медицинские и культурные учреждения. В первом квартале предстоящего года продолжим инспектировать долгострои, - рассказала Евгения Таран, руководитель службы государственного строительного надзора ЯНАО.

Всего за 2022 год инспекторы провели более 40 проверок зданий-долгостроев. В список попадают площадки, работы на которых приостановлены более чем на два года.

Кроме того, Госстройнадзор контролирует самострои.

«Самостроями» признают недвижимость, которая возведена без законных согласований и разрешений, с нарушением градостроительных и строительных норм и правил. Они подлежат сносу.

Ранее «Комсомольская правда — Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое и Салехарде завершают строительство арендных домов.