ФАС повысила стоимость обслуживания в аэропортах Ноябрьска и Талнаха для авиакомпаний

Аэропорты Ноябрьска и Талнаха стали дороже для авиакомпаний.

Федеральная антимонопольная служба утвердила новые ставки сборов на услуги аэропортов Ноябрьска и Талакана (оба аэропорта являются филиалами АО "Аэропорт Сургут"). Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Теперь за взлёт и посадку в аэропорту Ноябрьска будут взимать 1,159 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем было. Обеспечение авиационной безопасности будет стоить 560 рублей за тонну взлетной массы (в 1,6 раза больше). Тариф за обслуживание пассажиров на внутренних линиях вырос на 23%, до 183,37 рубля за пассажира.

Увеличился и сбор за обеспечение заправки самолета - до 2,075 тыс. рублей (+6%), Хранение авиатоплива обойдется в 1,7 тыс рублей за тонну (в 2,3 раза выше, чем ранее).

Ставки сбора за стоянку самолетов и предоставление аэровокзального комплекса на внутренних линиях не изменились.

В аэропорту Талакана сбор за взлет-посадку увеличен на 13,1%, составив 4,394 тыс. рублей за тонну взлетной массы. Сбор за предоставление аэровокзального комплекса на внутренних воздушных линиях вырос в 1,5 раза - до 244 рублей за пассажира.

Тариф за обеспечение заправки В Талакане увеличен вдвое. Теперь он составит 5,98 тыс. рублей за тонну. В 4,5 раза подорожала стоимость хранения авиатоплива, и теперь составит 1,57 тыс. рублей за тонну.

Сборы в Талакане за стоянку воздушных судов, обеспечение авиабезопасности, тариф за обслуживание пассажиров на внутренних линиях не поменялись.

Ранее «Комсомольская правда — Ямал» писала, что между Салехардом и Лабытнанги запустили вертолеты.