В Ноябрьске проходит фестиваль «Вкусно по-ямальски»

В Ноябрьске проходит гастрономический фестиваль.

Мэр Ноябрьска Алексей Романов пригласил горожан на гастрофестиваль «Вкусно по Ямальски», который в эти выходные проходит в этнокомплексе «Нум».

- Если вы еще не пробовали северные деликатесы или не знаете, чем удивить своих гостей – срочно сюда. Ноябрян и гостей города ждут мастер-классы по приготовлению ямальских блюд, экскурсии, национальные игры, знакомство с традициями и обычаями коренных малочисленных народов Севера, сценические площадки и интерактивные программы. Думаю, будет зрелищно и вкусно, - написал Алексей Романов в своём телеграм-канале.

Фестиваль проходит 24-25 декабря с 12 до 17 часов. Детям до 7 лет вход бесплатный, от 7 до 17 — 50 рублей, Взрослым — 100 рублей.

На гастрофесте можно купить мясо, рыбу, строганину и сувенирную продукцию. Посетить гостевой чум, чум-музей, ледяной чум с фотозоной, смотровую вышку «Башня шамана». Кроме того, можно поучаствовать в «Северном многоборье» и покататься на оленьих упряжках.

Ранее «Комсомольская правда — Ямал» писала, что в Ноябрьске с 1 января появится новый автобусный маршрут.