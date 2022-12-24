В Ноябрьске с 1 января начнет работать новый автобусный маршрут

В Ноябрьске изменили схему движения автобусов. Фото: администрация Ноябрьска.

В Ноябрьске после обустройства нового остановочного пункта «Улица Гагарина» изменили схему движения автобусов №1 и № 6. Теперь эти маршруты из статуса «сезонные», «летние» переведены в круглогодичные.

Рейс в ПСО «Мечта» будет курсировать по выходным и праздничным дням по прежнему расписанию. Для маршрута № 6 "ДК "Современник" - Проспект Мира - Торговый комплекс "Север" - Городское кладбище" день следования определен в субботу. Исключение составит только 7 января.

Об этом давно просили жители микрорайонов «7» и «8». Теперь вместо улицы Высоцкого маршруты №1 и №6 они будут следовать по улице Гагарина.

В Ноябрьске появился новый автобус. Фото: Администрация Ноябрьска.

Кроме того, появился и абсолютно новый маршрут № 9, который будет курсировать с интервалом в 23 минуты и следовать по следующей схеме: Площадь Опаленной Юности – Центральная городская больница – Улица 40 лет Победы - Улица Цоя - Улица Гагарина– Улица Высоцкого – Улица 40 лет Победы – Центральная городская больница – Площадь Опаленной юности.

Более подробное расписание можно узнать на сайте Пассажирских перевозок.

Ранее «Комсомольская правда — Ямал» писала о том, о том, что региональные власти закупают новые автобусы.