В Салехарде ветеранам Великой Отечественной войны подарили продуктовые наборы

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с наступающим Новым годом - им доставили продуктовые наборы. Как рассказали в городской администрации, данная инициатива принадлежит местным депутатам и совету ветеранов.

- У нас сложилась добрая традиция - в канун Нового года поздравлять наших дорогих ветеранов с наступающими праздниками. Сегодня депутаты вместе с Дедом Морозом и Снегуркой поздравили 22 ветерана, остальные заберут вкусные подарки сами, - рассказала председатель городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Валентина Тверетина.

Всего в этом году подарки вручили 25 салехардским ветеранам.

- Как всегда, самый радушный прием оказан нашим дорогим ветеранам. Поздравили, пообщались, очень рад был с ними повидаться, - сказал депутат Вадим Кугаевский.