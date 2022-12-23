Операционный стол и рентген: больницы Ямала оснащают новым оборудованием

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Медучреждения Ямала продолжают оснащать новым оборудованием. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Так, сразу восемь гинекологических кресел поступили в больницы Тарко-Сале, Ноябрьска, Губкинского и Приуральского района. Врачи и акушерки уже отметили удобство оборудования и современный дизайн.

В новую женскую консультацию Новоуренгойской больницы закуплен современный операционный стол для малых гинекологических операций. Теперь ряд хирургических вмешательств доступен в дневном стационаре.

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Еще одна новинка медучреждения - электрохирургический блок, который установили в поликлинике №1. Он генерирует высокочастотные электротоки для разрезания тканей или коагуляции при операционных вмешательствах. Только за неделю с помощью нового аппарата врачи провели 11 операций.

А в Лабытнангской горбольнице первые пациенты прошли обследование на новом рентгене. Современная техника - это не только удобство, комфорт и четкость визуализации, но и безопасность проведения диагностики - минимум излучения.