В Лабытнанги открылось новое здание пожарно-спасательной части

Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги открылось новое здание для 16 пожарно-спасательной части. Как уточнила глава города Марина Трескова, его построили в мкр. Обской благодаря поддержке губернатора округа Дмитрия Артюхова.

- Говорить, насколько это событие важно для всех нас, даже не приходится. Микрорайон отдаленный. В нем проживают порядка пяти тысяч человек, жилой фонд - деревянный. Спасатели рядом и по-прежнему готовы выполнять свой профессиональный долг ради обеспечения безопасности северян, - сказала градоначальница.

Фото: Марина Трескова, соцсети

Новое здание оснащено по последнему слову техники. Оно обеспечено всеми необходимыми средствами связи, а за счет средств федерального бюджета приобретены новейшие автомобили.

Также была закуплена экипировка для личного состава, а это порядка 40 человек. Новые комплекты одежды с особым утеплителем как раз предназначены для несения службы в Арктической зоне.