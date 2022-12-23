Жительница Нового Уренгоя перевела мошенникам более 10 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1971 года рождения, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина поверила, что на нее оформили кредит.

- Установлено, что на протяжении двух месяцев заявительнице звонили неизвестные лица, представлявшиеся сотрудниками службы безопасности банка. Под предлогом отмены операции по несанкционированному оформлению кредита, они убедили женщину перевести имеющиеся у нее деньги на банковские счета и абонентские номера. Северянка, не подозревая, что общается с аферистами, несколькими операциями перечислила злоумышленникам 10 миллионов 538 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Преступникам грозит до десяти лет лишения свободы.