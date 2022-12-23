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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 10:48

Жительница Нового Уренгоя перевела мошенникам более 10 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Жительница Нового Уренгоя перевела мошенникам более 10 миллионов рублей

Жительница Нового Уренгоя перевела мошенникам более 10 миллионов рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1971 года рождения, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина поверила, что на нее оформили кредит.

- Установлено, что на протяжении двух месяцев заявительнице звонили неизвестные лица, представлявшиеся сотрудниками службы безопасности банка. Под предлогом отмены операции по несанкционированному оформлению кредита, они убедили женщину перевести имеющиеся у нее деньги на банковские счета и абонентские номера. Северянка, не подозревая, что общается с аферистами, несколькими операциями перечислила злоумышленникам 10 миллионов 538 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Преступникам грозит до десяти лет лишения свободы.